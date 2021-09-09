حساب المواطن: طريقة حل مشكلة تعليق الدفعات

طريقة حل مشكلة تعليق الدفعات في برنامج حساب المواطن، أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن طريقة حل مشكلة عدم صرف الدعم المقدم من البرنامج، وذكر برنامج حساب المواطن عدد من الخطوات الواجب تنفيذها من قبل المستفيدين في حال عدم إيداع الدعم المالي المقدم من برنامج حساب المواطن في حساباتهم البنكية، وذلك لمن قاموا بإكمال طلباتهم، وتم صدور نتائج الأهلية تفيد بأهليتهم للحصول على دعم حساب المواطن.

ايداع الدفعة 46 من برنامج حساب المواطن

وكان حساب المواطن السعودي قد قام بالبدء في إيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين البنكية الدفعة السادسة والأربعين من البرنامج دفعة شهر سبتمبر من العام 2021 بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس التاسع من شهر سبتمب، حيث قامت إدارة البرنامج بإيداع مخصصات شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين من البرنامج.

يُذكر أن برنامج حساب المواطن السعودي يقوم بإيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين كل شهر ميلادي في يوم العاشر من الشهر، إلا أنه في حال وافق اليوم العاشر من الشهر الميلادي عطلة أسبوعية، أو إجازة يتم ترحيل إيداع المخصصات عن هذا الشهر إلى يوم قبله أو يوم بعده، وهو إجراء متبع من قبل إدارة البرنامج.

طريقة حل مشكلة تعليق الدفعات

وبخصوص حل مشكلة تعليق الدفعات في برنامج حساب المواطن ذكرت إدارة خدمة المستفيدين من برنامج حساب المواطن طريقة تسأل حالة الدفعات التي لم يتم وصولها، وإيداعها في حسابات المستفيدين، حيث وضعت خدمة المستفيدين عدداً من الخطوات التي يمكن لمن تم تعليق دفعاتهم في التأكد من سبب تعليق الدفعة، وهي كالتالي: