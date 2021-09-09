الأردن يمنح تسهيلات لمستثمرين عراقيين

دوت الخليج :– ثمن رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي توجه الحكومة الأردنية ممثلة بوزارتي الداخلية والخارجية وضع الية جديدة تتضمن منح تسهيلات للمستثمرين ورجال الاعمال العراقيين بهدف تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية .

واشار السنافي في بيان الأربعاء، الى ان اتحاد المقاولين العراقيين تلقى كتابا رسميا من السفير الأردني لدى بغداد منتصر الزعبي ابلغهم فيه نية وزارة الداخلية بحصر اسماء المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين الراغبين بزيارة الأردن تمهيدا لمنحهم تاشيرات الدخول اللازمة ولعدة سفرات، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ومنح التسهيلات لرجال الاعمال العراقيين الراغبين بدخول السوق الأردني.

وأعرب السنافي عن اعتزازه بالجهود التشاركية بين البلدين الشقيقين والتي باتت تنعكس من خلال خطوات عملية على ارض الواقع كترجمة حقيقية لمخرجات القمة الثلاثية التي احتضنتها العاصمة العراقية بغداد بفضل توجهات قيادة البلدين الشقيقين.

ووجه السنافي الشكر لكافة المسؤولين الأردنيين والعراقيين الساعين الى اذابة التحديات ومواجهتها في سبيل تعزيز واستثمار العلاقات الاخوية المشتركة بين العراق والأردن، مؤكدا على اعتزاز اتحاد المقاولين العراقيين بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها السفير العراقي لدى عمان حيدر العذاري ونظيره الأردني لدى بغداد منتصر الزعبي لما اولوه من عناية فائقة للوصول الى هذه الالية التي ستكون عنوان انطلاقة جديدة نحو فضاء رحب من التعاون البناء ورفع وتيرة التنسيق المشترك والتبادل التجاري بين البلدين.

ولفت الى ان الامانة العامة لاتحاد المقاولين العراقيين باشرت باعداد قائمة لاعضاء الاتحاد من ممثلي الشركات والمقاولين ورجال الاعمال العراقيين الراغبين بالحصول على تاشيرات الدخول لاتمامها وتسليهما وفق القنوات الرسمية للسفارة الأردنية في بغداد خلال الايام القليلة المقبلة.