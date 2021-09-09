واشنطن: طالبان ستسمح لـ200 أمريكى بالرحيل من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن ترحل المجموعة اليوم الخميس. إلا أنه من غير المؤكد إن كان الأمريكيون ومواطنى الدول الأخرى من بين من تقطعت بهم السبل لأيام فى مدينة مزار الشريف بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.

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