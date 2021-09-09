ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيدا بأمريكا إلى 74 شخصًا

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون بالصحة الأمريكية اليوم الخميس، إن ولاية لويزيانا سجلت 26 قتيلا، بعد أن أبلغ عن 11 حالة وفاة إضافية فى مدينة نيو أورلينز، موضحين أن معظم القتلى الجدد هم من كبار السن الذين لقوا حتفهم بسبب الحرارة.

وكانت نيويورك قد سجلت 17 حالة وفاة بسبب "إيدا"، فيما تأكدت وفاة 27 شخصا على الأقل فى نيوجيرسى نتيجة الإعصار، علاوة على فقدان أربعة أشخاص.

