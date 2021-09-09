صور.. بدء تجهيزات اجتماع الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أعمال الدورة (156) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب "حضوريا"، برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والذى سيتسلم الرئاسة من دولة قطر باعتبار بلاده رئيس الدورة المنصرمة (155).





ويناقش الوزراء فى اجتماعهم اليوم عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية، والنظر فى مشاريع القرارات الخاصة بكل بند والتى قام برفعها المندوبون الدائمون للجامعة فى ختام اجتماعهم التحضيرى للدورة الوزارية، إلى جانب إجراء التعيينات المطلوبة خصوصا تعيين رئيس فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية.

ويتناول الاجتماع مختلف قضايا العمل العربى المشترك فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفى مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربى المشترك ويحتوى على تقرير الأمين العام للجامعة العربية وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد "155-156"، والتقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال البند المتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة، وقضية الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين، والوضع فى الجولان العربى السورى المحتل.

ويشتمل مشروع جدول الأعمال بندا حول الشؤون العربية والأمن القومى ويتضمن مستجدات الأوضاع فى سوريا، وليبيا، واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى) فى الخليج العربى، وأمن الملاحة وامدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربى، واتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية فى الشئون الداخلية للدول العربية.



وفيما يتعلق بالشؤون السياسية الدولية يتضمن مشروع جدول أعمال المجلس بندا حول التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلى على الأمن القومى العربى والسلام الدولى، كما يشتمل مشروع جدول أعمال المجلس ملفا كاملا حول العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية، خصوصا العلاقات العربية - الأفريقية، العلاقات العربية - الأوروبية، العلاقات العربية -الروسية، والعلاقات العربية مع "اليابان والهند والصين ودول أمريكا اللاتينية"، إلى جانب ملف العلاقات بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.