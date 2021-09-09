مشروع قرار جديد من اللجنة الرباعية العربية المعنية بالأزمة مع إيران

جدة - نرمين السيد - وخصص الاجتماع لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وكذلك مناقشة آخر مستجدات وتطورات ملف الأزمة والتصدى للتدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية. وتضم اللجنة في عضويتها، السعودية (رئيسا) وعضوية كل من: "الإمارات والبحرين ومصر"، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وأعدت اللجنة مشروع قرار رفعته إلى الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى لاعتماده.

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