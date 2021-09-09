عاجل.. التمييز الأردنية تؤيد قرار محكمة أمن الدولة بقضية الفتنة

جدة - نرمين السيد - أيدت محكمة التمييز الأردنية، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية "الفتنة"، والذى عاقب رئيس الديوان الملكى السابق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير فى اتهامه بحيازة مخدرات.





وحسب وكالة الأنباء الأردنية، قالت محكمة التمييز إنها "وجدت أن الأفعال الثابتة التى اقترفها المتهمان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة بقصد التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسى". وذكرت المحكمة أن قرار محكمة أمن الدولة فى 12 يوليو الماضى "استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما"، و"بُنى على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول".

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