“zoon” رابط نتيجة الثانوية السودانية 2021 عبر موقع وزارة التربية بالسودان نتيجة الشهادة السودانية

أصبح البحث عن رابط نتيجة الثانوية السودانية 2021، أهم الموضوعات البحثية في هذه الفترة، من قبل الطلاب الذين أدوا أمتحانات الشهادة السودانية الأهم في مسيرتهم العلمية، بعد أن أعلن السيد محمد سر الختم / مدير إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم السودانية، في تصريح صحفي له عن الاستعداد لرفع نتائج الشهادة الثانوية العامة 2021 قريباً جداً، بعد أن تم الانتهاء من أكثر من 95% من أعمال التصحيح، والآن يتم وضع الرتوش الأخيرة من مراجعات لعمليات الرصد والتجميع، وبعدها سوف يقوم السيد وزير التربية والتعليم الدكتور / محمد الأمين التوم، بتوقع واعتماد النتيجة حتى يتم رفعها على موقع وزارة التربية، وأشار الخاتم أن المدققين والمصححين يواصلون الليل بالنهار لتجهيز النتيجة في ظل ظروف صعبة جداً ووجه لهم الشكر والتحية على مجهودهم المقدر.

أللولوج على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي www moe.gov.sd. الدخول على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2021. تسجيل رقم الجلوس واسم الولاية والرقم الوطني للطالب. الضغط على أيقونة أستعلام عن النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية السودانية 2021موقع نتيجة الشهادة السودانية 2021 الرسمي

أعلن السيد سامي الباقر/ مدير المكتب التنفيذي لوزارة التربية والتعليم السودانية، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات التي تكفل عمل موقع الوزارة الرسمي بكفاءة أثناء رفعه النتيجة، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، حتى لا تحدث أي عقبات وقت الاستعلام عن النتيجة، نظراً للأعداد الكبيرة المتوقع دخولها على الموقع بعد الإعلان عن النتيجة، وأثنى الباقر بجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم الذين تولوا عملية التصحيح للأوراق ألامتحانية، في ظل ظروف صعبة بسبب أنقطاع الكهرباء المتكرر في المراكز الخاصة بالتصحيح.

وزارة التربية والتعليم السودانية

من أهم الوزارات وأكثرها نشاطا في الحكومة السودانية، خاصة وهي الوزارة التي تتعامل مع الفئة الأهم والأكثر تمرضاٌ وهي فئة الشباب، لذا تحرص قيادات الوزارة على العمل على مدار الساعة لتوفير البيئة الملائمة للتعليم، في ظل ظروف صعبة تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم واليوم تم الإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد، وكانت وزارة التربية قد اتخذت أقصى درجات الحذر والاستعداد للعام الجديد، وقامت بتطهير المقار والمدارس حتى لا يصاب الطلاب بكورونا أثناء اليوم الدراسي.