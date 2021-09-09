أسعار البنزين لشهر سبتمبر 2021 في السعودية تعلنها شركة أرامكو غداً

أسعار البنزين لشهر سبتمبر، تقوم شركة أرامكو السعودية، بتحديد سعر للوقود كل شهر في يوم 10 من الشهر، حيث تشكل لجنة لتحديد الأسعار، وذلك طبقاً لأسعار النفط عالمياً، ويتم الإعلان عنها في يوم 10 من كل شهر، ويتم التطبيق في اليوم التالي يوم 11 من كل شهر، وذلك فإن اللجنة المخصصة في هذا الشأن سوف تعلن غداً الجمعة الموافق 10/9/2021م، عن أسعارها الجديدة للنفط، ويتم تطبيقها لشهر سبتمبر الجاري إبتداءاً من بعد غد السبت الموافق 11/9/2021م.

أسعار البنزين لشهر سبتمبر

هناك أمر ملكي من الملك “سلمان بن عبد العزيز آل السعود”. ملك المملكة العربية السعودية. بأنه تم تثبيت سعر المحروقات منذ شهر أغسطس الماضي. وأي زيادة في التكلفة تكون على عاتق المملكة. وذلك للتخفيف من الأعباء على المواطنين السعوديين. خصوصاً بعد جائحة كورونا التي ضرت بالوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة. وفي العالم كله بصفة عامة.

أسعار الوقود الجديدة

مما لا شك فيه أنه لا يوجد زيادة على المواطنين في التكلفة لسعر البنزين لهذا الشهر. حيث تم تثبيت السعر منذ شهر أغسطس الماضي. وأي تكلفة بالزيادة سوف تكون عل عاتق الحكومة السعودية. وهذه الأسعار لشهر أغسطس الماضي هي كالتالي:

بنزين 91 تكلفته 2.18 ريال سعودي بنزين 95 تكلفته 2.33 ريال سعودي كيروسين تكلفته 0.70 ريال سعودي الديزل تكلفته 0.52 ريال سعودي البترول المسال تكلفته 0.75 ريال سعودي

يفضل الرجوع إلى الدليل الشامل للمالك للسيارة أو الرجوع إلى الوكيل حيث يتم معرفة نوع البنزين المناسب للسيارة.

في بعض الأحيان يتم إلصاق لاصق على غطاء خزان الوقود بالسيارة مكتوب عليه نوع البنزين المناسب للسيارة.

معظم السيارات الحديثة يناسبها بنزين 91.

أما السيارات ذات الأداء العالي يناسبها بنزين 95.

في الغالب يتم استخدام نوع البنزين ذات التصنيف الأعلى في السيارات ذات الأداء العالي.

كلما زاد رقم الأوكتان زادت المقاومة المسؤولة عن الاشتعال للبنزين.

استخدام البنزين الأقل في رقم الأوكتان الذي أوصى به المصنع للسيارة سوف يؤدي إلى أضرار كبيرة على المدى الطويل لمحرك السيارة.

والعكس إذا تم استخدام رقم للأوكتان أعلى من الموصي به لا يؤثر ذلك على محرك السيارة.

كيفية اختيار الوقود المناسب لسيارتك