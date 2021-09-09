انطلاق اجتماع الدورة الـ156 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الخميس، أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الـ ( 156 ) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة الكويت "الرئيس الحالى للمجلس والتى يمثلها الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية"، خلفا لدولة قطر والتى مثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخى، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وفيليب لازارينى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "الأونروا".





ويبحث وزراء الخارجية العرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من الملفات، وتأتى القضية الفلسطينية فى مقدمة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بجانب تطورات الوضع فى سوريا وتطورات الوضع فى اليمن وآخر المستجدات على الساحة الليبية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة فى منطقة الخليج العربى. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بنودا تتعلق بدعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان ودعم الجمهورية الصومالية الفيدرالية ودعم جمهورية القمر المتحدة ومسيرة التعاون العربى الإفريقى والحوار العربى الأوروبى. ومن بين البنود أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية والتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ودعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. وقد سبق الاجتماع الوزارى، اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى المندوبين الدائمين يوم الثلاثاء الماضى للتحضير للاجتماع الوزارى، حيث تضمن مشروع جدول الأعمال (7) بنود رئيسة تناولت مختلف قضايا العمل العربى المشترك فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية، وفى مقدمتها البند المتعلق بالعمل العربى المشترك ويحتوى على تقرير الأمين العام للجامعة العربية وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد (155-156)، والتقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات للقمة العربية.

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