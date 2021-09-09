عاجل.. مسلح يحتجز رهائن فى محطة للمحروقات بـ بريطانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن رجلا مسلحا بسكين احتجز عددا من الرهائن داخل محطة للمحروقات فى مدينة بريستول، مشيرة إلى أن الشرطة تعمل على التفاوض مع المسلح لإطلاق سراح الرهائن.





وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فأن الرهائن محتجزين فى إحدى الغرف، ومعظمهم من عمال محطة الوقود، وهم على اتصال مع الشرطة التى حاصر عناصرها المحطة. وأكدت الشرطة البريطانية أن الموظفين فى أمان، مشيرة إلى إغلاق طريق "هينجروفر واي"، المؤدى إلى المحطة ومحاصرتها من قبل العناصر، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب وتجنب مكان الحادث.

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