بالأسماء.. أبرز المشاركين فى الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وكان أبرز الحاضرين أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية كل من: أيمن الصفدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين - المملكة الأردنية خليفة شاهين المرر وزير الدولة - دولة الإمارات العربية الدكتور عبد الله الزيانى وزير الخارجية - مملكة البحرين عثمان الجرندی وزير الشئون الخارجية والهجرة - تونس السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية - الجزائر السيد محمود على يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولى الناطق الرسمى باسم الحكومة - جيبوتى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية - السعودية الدكتورة مريم الصادق وزير الخارجية - السودان الجمهورية العربية السورية (لا يمثلها أحد) محمد عبد الرزاق محمود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى - الصومال السفير أحمد نليف الدليمى المندوب الدائم - العراق السفير عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبى المندوب الدائم - سلطنة عمان ریاض المالکی وزير الخارجية - فلسطين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير الخارجية - دولة قطر قاسم لطفى وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربى - جمهورية القمر المتحدة الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية - الكويت زينة عكر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالوكالة - الجمهورية اللبنانية نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولى - ليبيا سامح شكرى وزير الخارجية - مصر المملكة المغربية (لا يمثلها احد) إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين فى الخارج - موريتانيا السفير الرياض العکبری المندوب الدائم - اليمن

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