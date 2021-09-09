المالكى يبحث مع نظيره الجزائرى آخر التطورات السياسية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الذى عقد على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته 156، الذى انطلقت أعماله فى مقر الجامعة اليوم الخميس، برئاسة الكويت، مجمل المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المالكى عن تقدير فلسطين للدور الجزائرى فى التصدى لدخول إسرائيل كعضو مراقب بالاتحاد الإفريقى.

وأطلع المالكى نظيره الجزائرى على ما يجرى من حملة قمع وتنكيل وعمليات تصعيد وحشى تمارسها دولة الاحتلال وإدارة سجونها بحق كل الأسرى الفلسطينيين.

وحضر اللقاء، السفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.