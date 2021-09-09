لافروف: أمن إسرائيل يشكل أولوية لنا.. ويجب احترام سيادة ووحدة سوريا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو تُرحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، مشدداً على ضرورة أن تسهم هذه العملية فى تحقيق تسوية شاملة فى الشرق الأوسط.





وقال لافروف فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإسرائيلى يائير لابيد، نرفض استغلال الأراضى السورية لمهاجمة إسرائيل أو أى جهة، مؤكداً أن "أمن إسرائيل من أولويات روسيا، ويجب احترام أيضا سيادة ووحدة الأراضى السورية". وأضاف أن التسوية فى الشرق الأوسط مُعلقة وبجب استئنافها. وحول درعا، أشار لافروف إلى أنه تم التوصل لاتفاق بمساعدة روسيا لخروج المسلحين من درعا مشدداً على أنه "لا يجب أن تكون فى درعا أراض خارجة عن سيطرة النظام السورى".

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