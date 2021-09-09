نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في البطاقة التموينية لبنان عبر منصة impact وزارة الشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في البطاقة التموينية لبنان ، يزداد البحث في دولة لبنان عن كيفية التسجيل في منصة البطاقة التموينية impact بعد ان أقر البرلمان اللبناني لصالح العائلات الفقيرة والمحتاجة من الفئات الهشة حيث سيتم منحة شهرية مقدرة بثلاثة وتسعون دولار امريكي لكل أسرة محتاجة وتضررت من الناحية المادية وتم اصدار قانون البطاقة التموينية لكي يصل الدعم لمستحقيه ومن اجل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية وكذلك المواد الغذائية. حيث تعرف حاليا الدولة اللبنانية أزمة اقتصادية كبيرة وتضرر مختلف مصالح الدولة وتأثيرها بشكل سلبي على الحياة الاجتماعية للمواطن اللبناني. كما انه من المحتمل إطلاق البطاقة التمويلية اليوم الخميس الموافق لـ 9 من شهر أغسطس الجاري. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على منصة البطاقة التموينية في لبنان تسجيل

التسجيل في البطاقة التموينية في لبنان

من المرجح اليوم وعبر مؤتمر صحفي رسمي حدد تاريخ انعقاده اليوم الخميس على الساعة 12:00 بتوقيت لبنان. وبحظور جورج عطية رئيس التفتيش المركزي القاضي و راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة. سيعلن اليوم وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في الحكومة اللبنانية المؤقتة رمزي المشرفية. عن اطلاق منصة البطاقة التمويلية impact مع تقديم شرح مفصة لكيفية التسجيل في المنصة. والتي سنعرف عليها في الفقرة التالية من هذا المقال.

كيفية التسجيل في منصة البطاقة التموينية impact

يستمر البحث عبر محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة البطاقة التموينية impact بمجرد الإعلان عن خطوات التسجيل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعي اللبنانية وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة كل ما هو جديد بخصوص البطاقة التمويليّة الموجهة لصالح الفئات الفقيرة في المجتمع اللبناني.

البطاقة التمويلية من المستفيد منها

أكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور عاصم ابي علي ان منصة البطاقة التموينية موجهة لكافة المواطنين اللبنانيين لتقديم الطلبات كما اكد ان الدعم الموجهة عبر البطاقة التمويلية سيوزع على جميع المواطنين باستثناء العائلات ذوي الدخل المرتفع والأثرياء كما حدد عدد المستفيدين على مستوى القطر اللبناني بـ 500 ألف مستفيد مع العلم ان الأسر التي استفادة من برنامج العائلات الأكثر فقرا لا يحق له الاستفادة من البطاقة التموينية.