رابط التقديم على الدفاع المدني 1443 لحملة الشهادة الثانوية والدبلومات

رابط التقديم على الدفاع المدني 1443 للرجال من حملة الشهادة الثانوية أو الدبلومات؛ حيث أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب التسجيل والتقديم في وظائف الدفاع المدني لعام 1443 على رتبة جندي، وقد شمل إعلان الوظائف العسكرية المواعيد وشروط الدفاع المدني، فضلًا عن المسميات الوظيفية في التخصصات المختلفة، وأن التقديم سيكون إلكترونيًا من خلال بوابة أبشر توظيف، وخلال السطور التالية سنقدم لكم تفاصيل إعلان وظائف الدفاع المدني، بما فيه من المواعيد والشروط وطريقة التسجيل.



رابط التقديم على الدفاع المدني 1443

أعلنت المديرية الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية في وزارة الداخلية السعودية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال في مختلف التخصصات، وأنه تم فتح باب التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1443 عبر رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني وهو أبشر للتوظيف، وعلى من يرغب في التقديم على وظائف الدفاع المدني قراءة الشروط جيدًا، والتقديم بشكل إلكتروني في المواعيد المحددة للتسجيل.

طريقة التسجيل في وظائف الدفاع المدني

أكدت الإدارة العامة للقبول والتسجيل أنه سيتم استقبال طلبات التسجيل في وظائف الدفاع المدني في المواعيد المحددة، ولن يلتفت لطلبات بعد انتهاء المدة، كما يجب الحرص على تسجيل البيانات بدقة؛ لأن البيانات غير الدقيقة تتسبب في إلغاء طلب التقديم، ويستطيع كل من تنطبق عليه شروط التقديم تقديم طلب الالتحاق بوظائف الدفاع المدني عبر أبشر للتوظيف بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط منصة أبشر للتوظيف. العمل على تسجيل الدخول ببيانات الحساب الشخصي. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة. العمل على تحديد الوظيفة المناسبة في وظائف الدفاع المدني. القيام بتعبئة البيانات المطلوبة كما هي بالمستندات الرسمية. الموافقة على التعليمات. النقر على خيار إرسال الطلب.

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني

شمل إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي عن وظائف الدفاع المدني شروط التقديم على الدفاع المدني 1443، وكانت كالتالي:

يجب أن يكون من أبناء السعودية ولكن مع استثناء من نشأ خارج المملكة مع الوالدين لتأدية الخدمة.

يشترط أن يكون ذو سمعة طيبة وحسن السير والسلوك، ولا يكون محكوم عليه في أحد القضايا المخلة بالشرف والأمانة.

يشترط ألا يكون قد سبق وتعين في أحد الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أن يكون قد أنهى الخدمة في أحد الجهات الحكومية أو الكليات والمراكز والمعاهد الحكومية.

يجب أن يكون متزوج من امرأة سعودية.

يجب أن يكون لائق طبيًا، وأن يكون هناك تناسب في الوزن والطول.

يشترط اجتياز اختبارات وإجراءات القبول في وظائف الدفاع المدني 1443.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المحدد في إعلان الوظيفة.

في النهاية نكون قدمنا رابط التقديم على الدفاع المدني 1443، فضلًا عن شروط وظائف الدفاع المدني.