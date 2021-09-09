3 خطوات حل مشكلة عدم صرف الدعم صرف حساب المواطن

يبحث عدد كبير من مستفيدي برنامج حساب المواطن عن طريقة حل مشكلة عدم صرف الدعم صرف حساب المواطن حيث يعتبر حساب مواطن أحد أهم البرامج التمويلية التي ترعاها المملكة العربية السعودية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزير الدخل الشهري للمواطن السعودي على أساس إعطاء مبلغ شهري للأسر السعودية على حسب حالة الفرد المستفيد من البرنامج، وقد يواجه بعض المستفيدين مشكلة تعليق الدعات صرف حساب المواطن بسبب بعض المشاكل التقنية، لذلك سنقوم بتوفير 3 خطوات لحل مشكلة تعلق صرف دعم حساب مواطن بسهولة.

إيداع حساب المواطن الدفعة 46

أعلنت الهيئة المسؤولة عن حساب المواطن بالمملكة عن بدأ الهيئة في إيداع قيمة الدعم المالي للبرنامج والذي يبلغ 1,9 مليار ريال سعودي إلى البنوك المخصصة لصرف الدعم للمواطنين.

وقد وجهت الهيئة المواطنين ببعض التعليمات والتحديثات الخاصة بالبرنامج حتى يتمكن المستفيد كم إضافة تابع له في الحساب لكي تزداد قيمة المعونة الشهرية للفرد، والتي تتحدد على أساس عدد الأفراد التي تقوم بإعالتهم وحالة الأسر المادية، وقد يقابل لعض الأفراد مشكلة عدم وصول قيمة الدعم إلى البنك الذي تقوم بصرف المعونات منه، وعلى هذا يمكننا معرفة خطوات حل تلك المشكلة لكي تتمكن من صرف معونة برنامج حساب المواطن بسهولة.

كما يمكن لأي مواطن بلغ سن 18 سنة من التسجيل في حساب المواطن ببعض الشروط، أو يكون سنه 24 يمكنه التسجيل بدون أي شروط.

حل مشكلة عدم صرف الدعم صرف حساب المواطن

قابلت الهيئة العامة لحساب الموطن بعض الشكاوى عن عدم صرف الدعم وتعليق الدفعات، وقد وجهت الهيئة عدد من الخطوات التي من خلالها يتمكن كل مستفيد من الحصول على الدفعات من البرنامج في معادها وعد توجد أي مشكلة بعد ذلك في الدفعات القادمة.

ولتتمكن من حل مشكلة تعليق الدفعات صرف حساب المواطن ينبغي أن تتبع الخطوات التالي:.

أولا يلزم أن تتواصل مع البنك الذي تقوم بصرف الدعم منه خلال الدفعات السابقة، عن ما إن تم وصول دفعة 46 من حساب المواطن أم لا.

في حين كانت الإجابة بلا، فإنه يلزم عليك القيام بالخطوات التالية.

تقوم بالولوج إلى موقع الشكاوى الخاص بحساب المواطن.

انقر فوق “خدمة صوتك مسموع”.

اختر نوع الطالب الرئيس، ثم نوع المدفوعات.

حدد نوع الطلب فرعي.

ثم اختر “لم يتم استلام الدفعة”.

بإتمامك لتلك الخطوات سيتم النظر في مشكلة عدم نزول دعم حساب المواطن لك وسيقوم المسؤولون بحل تلك المشكلة.

أولا قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

سجل الدخول، ثم اذهب إلى “الأهلية”.

إذا كنت “مؤهل” ولم يتم نزول المعونة لك، انتقل إلى “الدفعات المالية”.

انقر فوق “تقديم طلب اعتراض”.

اضغط فوق “دفعة ناقصة أو صفر”.

ثم انقر “إرسال”.

حل مشكلة توقف صرف حساب المواطن

أما في حالة الدخول إلى “الأهلية” ووجدت نفسك “غير مؤهل” أو “عدم تأهل أحد التابعين لك في البرنامج” فانقر فوق “التفاصيل” لتعرف سب مشكلة عدم قبول الأهلية في البرنامج لتقوم بحل تلك المشكلة مثل إرفاق بعض المستندات وجود بعض البيانات التي لم يتم إدخالها بشكل صحيح.