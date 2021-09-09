طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل 1442 والأوراق المطلوبة وحالات الأسقاط

طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل 1442 هي خطوات مهمة لمعرفة المستحقين للدعم المالي ولم يستفيدوا من التأهيل الشامل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،كما يوجد مستفيدين لا يستحقون الخدمة ويتم تحديدهم من خلال تحديث البيانات وقت ما يتم الإعلان عنه من الوزارة من حين إلى اخر لضمان استمرار الاستفادة من التأهيل الشامل، كما يوجد العديد من الاستعلامات الخاصة بالتأهيل الشامل وتكون الكترونيا دون الذهاب إلى مكاتب الوزارة للإنهاء الإجراءات الخاصة بالأوراق المطلوبة للاستفادة من الدعم لتوفير الوقت والجهد المبذول وهو ما تعمل علية المملكة للمساعدة خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة واسرهم لمواجهة الحياه والمعيشة.

الدخول إلى الموقع ألرسمي للوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية ثم يتم اختيار خدمات التنمية. يتم الضغط على كلمة تحديث البيانات ويتم ظهور كافة البيانات الخاصة به. يقوم بالعمل على تحديث البيانات المراد تعديلها من خلال الوقوف عليها مباشرة وتغييرها. تكون تلك البيانات الدخل الشهري أو عنوان السكن في حالة تغييره وغيرها من الكثير من المعلومات الشخصية. الضغط على تحديث. وبذلك يتم تحديث البيانات.

صورة من بطاقة هوية المعاق. أربع صور شخصية وتكون3 في 4 وتكون حديثة. تقرير طبي يوضح حالة المعاق وخلوه من أي أمراض سريرية أو معدية مع عرض المتقدم للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين للتأكد من أحقيتهم في الإعانة يقوم ولي الأمر تقديم طلب للالتحاق في المركز للشخص المعاق. لا يجوز أن يجمع المعاق بين الإعانات المادية وبين الإقامة في المركز. يجب توضيح قيمة الراتب الذي كان يحصل عليه في المؤسسة وتكون هذه الورقة مختومة بختم تابع للمؤسسة.

طريقة تحديث بيانات التأهيل الشامل 1442الأوراق المطلوبة للتسجيل في التأهيل الشاملطريقة الاستعلام عن رقم مستفيد في التأهيل الشامل

وليتمكن مستفيد التأهيل الشامل من معرفة رقمه الشخصي الخاص بالإعانة المالية التي يحصل عليها من خلال الاتى:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان. يتم أدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان. ثم كتابة الرمز المرئي للتحقق. يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالمستفيد ومن ضمنها رقم المستفيد.

من استفادوا من تلك المعونة ولكن لا يستحقونها. من له دخل ثابت شهري بقيمة تفوق الأربعة آلاف ريال سعودي. في حالة الشفاء التام من الإعاقة التي كان يعاني منها المستفيد. إن توفي المستفيد من الإعانة يتم أسقاطها مباشرة. من ثبت انه يقيم خارج أراضي المملكة العربية السعودية. من لا يقبلون على تحديث البيانات الخاصة بهم بشكل سنوي في التأهيل الشامل. من يقوم بالاستغناء بنفسها عن تلك المعونة. أسقاط التأهيل أيضًا عن الأشخاص الذين يقومون بالدراسة ولكن على نفقة الدولة سواء كان داخل أراضي المملكة أو خارجها. الحالات التي تقوم بالعلاج على نفقة الدولة في المراكز التأهيلية ولمدة تزيد عن ستة أشهر كاملة.

ألا يزيد عمر المستفيد الذي تعرض للإعاقة 45 عام. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة يجب أن يكون مسجل بالفعل لدى وزارة الصحة السعودية وتم تقيم إعاقته من قبل . ألا يكون المستفيد مسجل بديوان الإيواء بالمملكة . يجب أن تكون إعاقته ضمن الجدول السابق . ألا يتجاوز دخل الشخص المستفيد 4000 ريال سعودي.

سلم اعانة التأهيل الشامل شهريًا لمرضى الصرع والتوحد والاكتئاب حوالي 10 ألاف ريال سعودي. قيمة سلم اعانة التأهيل الشامل شهريًا لأصحاب الإعاقة الطرفية ممن قاموا ببتر أحد أطرافهم حوالي 14 ألاف ريال سعودي. سلم اعانة التأهيل الشامل شهريًا لأصحاب الأيدي القصيرة المصابة بالضعف حوالي 4 ألاف ريال سعودي. اعانة التأهيل الشامل شهريًا للمرضى المصابون بأمراض رنوية وجلدية حوالي 10 ألاف ريال سعودي. قيمة سلم اعانة التأهيل الشامل شهريًا لمرضى الشلل الرباعي التام حوالي 20 ألاف ريال سعودي.

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والجدير بالذكر أن تعمل المملكة والوزارة على تقديم العديد من المساعدات المالية خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة في برنامج التأهيل الشامل لرعايتهم ومواجهه ظروف المعيشة والحياه حتى يكونوا مثل أبناء المملكة الآخرين، كما أن يوجد أيضا خطوات التسجيل في التأهيل الشامل 1442 وشروطه وغيرها من الاستعلامات الخاصة بالتأهيل الشامل.