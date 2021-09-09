البطاقة التموينية في لبنان تسجيل الاسر الفقيرة قبل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية

البطاقة التموينية في لبنان تسجيل ، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عن بداية التسجيل في impact البطاقة التموينية من اجل الحصول على الدعم المالي الذي اقره البرلمان اللبناني لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة التي ضررت بسبب الازمة الاقتصادية تمر بها البلاد وتأثير فيروس كورونا على مختلف المناطق اللبنانية. حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية والاقتصاد رمزي مشرفي ان الوزارة تبذل ما في وسعها بالتعاون مع البنك الدولي للرعاية والتنمية الاجتماعية لاعتماد البطاقة التموينية في أقرب وقت من أجل دعم الأسر المحتاجة وتوجيه الدعم لمستحقيه والرفع الكامل لدعم الوقود والأدوية والخدمات الاجتماعية، كما ان بطاقة التمويل سيتم دفعها بعملة الدولار الامريكي بقيمة خمسة وعشرون دولار للفرد الواحد وان لا يتجاوز مبلغ مئة وستة وعشرون دولار للأسرة مع مكانية زيادة المبلغ ضمن البطاقة ومن خلال الاسطر التالية سنتعرف على كيفية التسجيل في منصة البطاقة التموينية impact.

البطاقة التموينية في لبنان تسجيل

منذ ان اعلن البرلمان في دولة لبنان عن اصدار قانون ينظم البطاقة التموينية الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة. ورفع الدعم كلياً من قبل مصرف لبنان على المحروقات والأدوية ومختلف الخدمات الاجتماعية. ازداد البحث من قبل المواطنين على محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية التسجيل في منصة البطاقة التموينية impact. التي طال انتظارها من قبل الشعب اللبناني الذي يعيش ازمة اقتصادية.

كيفية التسجيل في منصة البطاقة التموينية

من خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بحضور رمزي مشرفي وزير الشؤون الاجتماعية وراؤول نعمة وزير الاقتصاد تم اطلاق البطاقة التمويلية عبر منصة البطاقة التموينية impact التي يمكن من خلالها تقديم طلبات الحصول على الدعم في الفترة الممتدة بين الخامس عشر من شهر سبتمبر الحالي إلى غاية 15 أكتوبر 2021 ويمكن التسجيل في البطاقة التموينية وفق الخطوات التي سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة من قبل الوزارة والتي سنوافيكم بها.

منصة البطاقة التموينية impact

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أن البطاقة التموينية impact. سيستفيد منها اكثر من 500 ألف أسرة من الفئات الهشة والفقراء داخل المجتمع اللبناني. حيث تشير الإحصاءات التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية “إسكوا”. إلى ان الازمة الاقتصادية في لبنان دفعت اكثر من ثمانية وسبعون في المئة من المواطنين اللبنانيين على الفقر. وكثرة الاستدانة مما وجب على الحكومة اللبنانية المؤقتة التحرك وإطلاق بطاقات دعم نقدي لكل الفئات المحتاجة.