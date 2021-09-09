خطوات فتح حساب في الراجحي للأطفال والشروط لمن أقل من 18 عام

خطوات فتح حساب في الراجحي للأطفال لمن هم اقل من 18 وفقا للشروط وضوابط يضعها البنك وذلك من خلال وصاية ولى الأمر على الطفل في عدم سحب الأموال بعد وضعها ويكون تحت أشرافة، كما أن بنك الراجحي ينفرد بذلك دون غير من الكثير من البنوك في المملكة، ويعمل البنك دائما على تتطوير وتجديد خدمات للعملاء، ويتم فتح الحساب الكتروانيا دون الذهاب إلى فروع البنك للإنهاء الإجراءات من خلال الواصى على الطفل، ويعد مصرف الراجحي من اهم واقدم بنوك المملكة بفروعه داخل وخارج المملكة، وتتنوع الحسابات وطرق فتخها في البنك ومنها فتح حساب استثماري في بنك الراجحي 1442 وإنشاء حساب للمواطنين والمقيمين أون لاين، لذلك يبحث الكثير عن طريقة فتح حساب للأطفال في بنك الراجحي والشروط الازامة والأوراق المطلوبة للفتح.

يقوم الوصي بالدخول على موقع بنك الراجحي. الإطلاع على كافة الشروط والأحكام والنقر بالموافقة عليها. ثم النقر على افتح حسابك الآن كتابة جميع البيانات المطلوبة حول الطفل ويجب الاستعانة بكرت العائلة في تلك الحالة. أدخال نوع بطاقة الهوية ورقم بطاقة الهوية أو الإقامة بالنسبة للمتقدمين من المقيمين بالمملكة يتم أدخال أيضا جنسية الطفل ورقم الهاتف للتواصل واللقب وعنوان البريد الإلكتروني الحد الأقصى لقيمة المبلغ المتوقع خلال شهر وقيمة الدخل الشهري بالريال بعد ذلك أدخال رمز التحقق والنقر على التالي استكمال التعليمات المطلوبة للانتهاء من فتح حساب بالمصرف.

يقوم الوصي بالتوقيع على المستفيد اذا كان الوصي هو الأب أو أي شخص آخر. تقديم بطاقة هوية الوصي وشهادة ميلاد الطفل الذي ترغب في فتح حساب له بالبنك. أحضار صك الوصاية في حالة كان الوصي غير الأب. إمكانية التحكم في جميع المعاملات من سحب أو إيداع. يسمح للطفل بعد إتمامه ال18 عام بامتلاك دفتر شيكات. يمكن للطفل معرفة شروط الحصول على بطاقة أحوال للمرة الأولى واستخراج البطاقة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

الدخول إلى تطبيق تحويل الراجحي عبر الهاتف المحمول. ثمّ النقر على لما ليس لديك حساب والاطلاع على متطلبات التسجيل. النقر على الاستمرار. يجب إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة والضغط على الاستمرار. يتم إدخال تفاصيل البطاقة مسبقة الدفع ورقم البطاقة وإدخال الرقم السرى والنقر على استمرار. يتم إدخال رقم الهاتف الجوال ثم الضغط على الاستمرار. يلى ذلك استلام كلمة سر مؤقتة إلى الهاتف وإدخال كلمة المرور المؤقتة. ثم إدخال الاسم وإدخال البريد الإلكتروني وتأكيد كلمة المرور. اختيار المنصب والمنطقة والمهنة والحالة الاجتماعية واختيار اللغة. إدخال حسابنا في فيسبوك أو توتير اختياري ثم الضغط على الاستمرار. الموافقة على الشروط والأحكام ثم ننقر على إنشاء حساب مع ظهور رسالة تم إنشاء الحساب بنجاح.

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والجدير بالذكر قد أطلق بنك الراجحي حساب رسمي له على منصة تويتر حيث يقوم بالرد على أستفسارات العملاء بشكل مستمر لمتابعة الحساب وعمليات السحب والإيداع.