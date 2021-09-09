سامح شكرى يلتقى نظيره التونسى على هامش اجتماع الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية سامح ‎شكرى، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ‎عثمان الجرندى، أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقيّن ومواقفهما تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية.





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