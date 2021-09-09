اللجنة العربية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس تجتمع فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، فى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية فى القدس، وذلك لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى المدينة المحتلة خاصة المشاريع الاستيطانية وقانون التسوية ومواجهته ووقفه.





ووضع المالكى، أعضاء اللجنة بآخر التطورات التى تحدث على الأرض خاصة ما يجرى فى القدس من تهجير قسرى وانتهاكات يومية بحق المقدسين.

واستعرض المالكى التصعيد فى القدس والهجمة الاستيطانية فى وادى الجوز ومشروع "سيلكون فالى"، بالإضافة إلى قانون التسوية الذى يجبر كل مقدسى أن يثبت ملكيته، بالإضافة إلى ما يجرى من حملة قمع وتنكيل وعمليات التصعيد الوحشى التى تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلى وإدارة سجونها بحق كافة الأسرى القابعين فى السجون الإسرائيلية.

وناقشت اللجنة الوزارية، التى عقدت قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته 156 برئاسة الأردن بالجامعة العربية، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانونى والتاريخى القائم فى المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة، إضافة إلى ما يجرى من تهجير قسرى فى حى الشيخ جراح.

يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزارى بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلى على مدينة القدس المحتلة وأهلها.

وتتكون اللجنة الوزارية من: الأردن، وفلسطين، والسعودية، وقطر، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، بصفتها رئيسة القمة العربية، والعضو العربى فى مجلس الأمن، والأمين العام.