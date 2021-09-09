رسميا.. حزب التجمع الوطنى للأحرار يعلن فوزه فى الانتخابات المغربية

جدة - نرمين السيد -

وعقد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطنى للأحرار، مؤتمر صحفى، أكد خلاله أن فوز الحزب يعد تعبيرا عن الإرادة الشعبية، متعهدا بالعمل بجد لخدمة الشعب الذى منحه الثقة.

وقال، لقد حصلنا على أعلى عدد من المقاعد فى الانتخابات المغربية، لقد كانت مشاركة نوعية فى الانتخابات بالرغم من كورونا.

وأضاف سنعمل على برنامج عمل يرقى لطموح الشعب، وسنضمن عادلة الفرص للجميع فى البلاد، فنحن أمامنا فرصة لاستعادة الكرامة ودعم الاقتصاد والاستثمار.

كما أكد سعى الحزب لأغلبية قوية ذات رؤية تؤسس لقطيعة مع الماضى، بحسب "العربية".