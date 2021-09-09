لابيد: هجماتنا فى سوريا دفاع عن النفس.. ولن نسمح لإيران بالتحرك قرب حدودنا

جدة - نرمين السيد - وقال لابيد خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، إنه "لن يكون هناك استقرار فى سوريا طالما تتواجد فيها إيران"، مضيفا أن هجماتنا فى سوريا هى للدفاع عن النفس، ولن نسمح لإيران بالتحرك قرب حدودنا.

وتابع، بأن برنامج إيران النووى مشكلة خطيرة فى المنطقة، وعلى العالم منع حصول إيران على ترسانة نووية وإذا فشل فتحتفظ إسرائيل بحرية التصرف.