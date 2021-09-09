الصحة العالمية: إمدادات اللقاحات فى إفريقيا ستنخفض 25% بنهاية العام

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه سيكون من الأفضل للدول الغنية أن ترسل لقاحات إلى إفريقيا للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا، بدلا من تخزينها لجرعات ثالثة معززة.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى إفريقيا، ماتشيديسو مويتيس، اليوم الخميس، إنه لأسباب مختلفة، بما فى ذلك إطلاق الجرعات المعززة، ستنخفض إمدادات اللقاحات فى إفريقيا 25% أقل من المتوقع بنهاية العام.
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