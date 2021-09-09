وزير خارجية الصومال لنظرائه العرب: الدول الغربية تتلكأ فى تمويل الانتخابات

جدة - نرمين السيد - قال محمد عبد الرزاق محمود وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى بجمهورية الصومال الفيدرالية، إن الصومال خطى خطوات مهمة فى مسار إيجابى نحو التحول الديموقراطى والاستقرار السياسى والأمنى ويمر حاليا فى مرحلة مخاض انتخابى لا تتوفر لديه الإمكانيات الكافية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وربما تكون هذه هى أكبر حاجتنا فى الدعم من الدول العربية.





وأكد أن الصومال يعول على أشقائه أكثر من الدول الغربية التى تتلكأ فى تمويل الانتخابات التى تعهدت بها ومع التأكيد على أهمية الدعم الذى يقدمه المجتمع الدولى لدعم العملية السياسية والانتقال السلمى للسلطة، فإن الدعم العربى فى هذه المرحلة قد يكون حاسما فى مستقبل الصومال لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية الرئاسية - والمُقرر الانتهاء منها العام الجارى بنجاح تام.

جاء ذلك فى كلمته اليوم أمام أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، والتى عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح - وزير خارجية دولة الكويت، وحضور أحمد أبو الغـيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأضاف الوزير الصومالى، أن الحكومة الصومالية تتطلع إلى مساهمة حقيقية فى دفع الاستحقاق الانتخابى ودعم العملية الانتخابية ماليا وفنيا وهو الأمر الذى سيُعتبر بمثابة رسالة واضحة للشعب الصومالى والمجتمع الدولى لتأكيد الاهتمام الذى توليه الدول العربية الشقيقة فى عبور البلاد إلى بر الأمان وتجاوز التحديات الراهنة.

وأوضح الوزير الصومالى، أنه استعرض خلال الاجتماع التشاورى للوزراء التطورات الأخيرة التى شهدتها الصومال وتسريع الاستحقاق الانتخابى فى البلاد ودعم وتأييد ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال الوزير الصومالى: إنه على الرغم من أن الصومال حقق تقدماً كبيراً فى الفترات الماضية ولكن لاتزال بحاجة إلى دعم ومساندة من أشقائه لكى يتمكن من تطوير وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ البرامج ذات الأولوية التى تتمثل فى تعزيز قيم الديمقراطية والتدول السلمى للسلطة وإجراء الانتخابات (التى بدأت بمجلس الشيوخ وسيتبعها مجلس الشعب وصولا للانتخابات الرئاسية) وكذلك دعم مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار وإعفاء الديون الخارجية والاستثمار فى القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والقطاع الزراعى والسمكى.

وأشار إلى أن الصومال وضع خطة التنمية التاسعة ومن أولوياتها تشغيل الشباب، دعم قطاع التعليم، الصحة، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، والطاقة ويأمل بتنفيذ الخطة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وفى مقدمتها منظمة العمل العربية لتمكين الشباب وإيجاد فرص عمل لهم من خلال حضور الشركات العربية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة حالياً فى السوق الصومالية.

وأكد أن الصومال يسعى مع أشقائه فى تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى تعد ضرورة ملحة وأولى مراحل التكامل الاقتصادى العربى وصولا لمرحلة الاتحاد الجمركى العربى الكامل والانتهاء من كافة متطلباته بما يساعد الدول العربية على مواكبة الاتجاهات العالمية على غرار التكتلات الإقليمية الأخرى.

ونوه بأن جمهورية الصومال تدين بشدة كافة الأعمال الإرهابية التى تشهدها عدد من الدول العربية بما فيها الصومال وغيرها من البلدان الشقيقة والصديقة فى العالم، ونحن من جانبنا لم نألو جهداً من للتصدى لهذه الآفة الخطيرة، وعبرنا عن ذلك بالفعل والقول من خلال إصدار القوانين والتشريعات لمناهضة الإرهاب والتنظيمات الإجرامية التى تقف خلفها ونشدد فى الوقت ذاته على أهمية التعاون الكامل بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويقف الصومال قلبا وقالبا مع الدول العربية فى جميع جهودها الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود فى العالم العربى.

وقال: يأتى انعقاد اجتماع مجلسنا فى دورته الـ 156 فى وقت تواجه المنطقة العربية أزمات وتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار منطقتنا العربية والعالم أجمع، وانتشار جائحة كورونا زادت الأعباء على عاتقنا مما يحتم علينا توحيد جهودنا فى تفعيل آليات العمل العربى المشترك وذلك باعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا أسوة ببقية شعوب العالم التى اتخذت خطوات جادة جاهدة نحو إيجاد الحلول الناجعة على أسس علمية مدروسة.