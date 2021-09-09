وزير الخارجية الفلسطينى يلتقى نظيره الكويتى على هامش اجتماع الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - وتناول اللقاء الذى عقد على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته 156، الذى تنطلق أعماله فى مقر الجامعة اليوم الخميس، برئاسة الكويت، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

واستعرض الوزيران الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجرى من حملة قمع وتنكيل وعمليات التصعيد الوحشى التى تمارسها دولة الاحتلال وإدارة سجونها بحق كافة الأسرى.

وحضر اللقاء، السفير المناوب بالجامعة العربية مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.