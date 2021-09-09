جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الخميس، عن الرفض الشديد لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد، حول رفض الحديث عن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.





وأوضح أبو الغيط فى كلمته بالمؤتمر الصحفى عقب اجتماع وزارء الخارجية العرب "تصريح مرفوض بالكامل من رئيس وزراء إسرائيل الجديد الذى عبر فيه عن رغبتهم فى تحسين الوضع الاقتصادى للشعب الفلسطينى ومساعدتهم.. وفى الوقت نفسه رفض الحديث عن التسوية السياسية الفلسطينية". وأكد أبو الغيط أن المجتمع الدولى عليه مسؤولية بأن يقرر أن هذا الأمر لا يمكن أن يستقيم ولا يمكن أن يدوم. وتابع أبو الغيط "إسرائيل الآن هى دولة احتلال وفى القريب ستتحول إلى دولة «أبر تايد» لأنه لو نظرنا لعدد السكان من البحر إلى نهر الأدرن لوجدناه 15 مليون فلسطينى وإسرائيلى، وفى عام 2030 أو 2050، سيتجاوز عدد الفلسطينيين وهم تحت الاحتلال عدد الإسرائيليين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أبو الغيط: نرفض بشدة التصريحات الإسرائيلية بعدم التسوية السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.