عاجل.. وزير خارجية الكويت: توافق بين الدول العربية حول القضايا الإقليمية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، أنه تم مناقشة عدة ملفات فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى وجود توافق بين معظم الدول العربية حول القضايا الإقليمية.





وأوضح الصباح فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن تم مناقشة القضية الفلسطينية، كما اجتمعت اللجنة العربية المعنية بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس. وأشار وزير خارجية الكويت إلى أن اجتماع اليوم ناقش الأوضاع فى لبنان وسوريا والسودان والصومال، وناقش أبرز التدخلات من قبل إيران وتركيا فى المنطقة العربية.

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