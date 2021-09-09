قبول تمويل نقدي فوري وشروط وآلية التسجيل الإلكتروني

قبول تمويل نقدي فوري هي أحد حلول التمويل التي تقدمها بعض الشركات السعودية من أجل التسهيل على المواطنين، وقد ظهرت شركات تسليف فوري بضمانات ميسرة لإعانة المواطنين على سداد الديون وإعانتهم أيضًا على شراء اللوازم والاحتياجات الأساسية، لذا سنعرض بعض من شركات تعطي تمويل نقدي فوري للقطاع الخاص للمواطنين السعوديين، ويمكن قبول طلب التمويل الشخصي السريع بشروط عديدة.

قبول تمويل نقدي فوري

حتى يتم قبول تمويل نقدي فوري لا بد أن تختار الشركة الأفضل في تقديم خدمات التمويل النقدي السريع وخصوصًا التمويل الشخصي من بينها شركة سلفة التي اشتهرت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، ويمكن الحصول على التمويل من خلال التالي:

التقديم على تمويل سلفة النقدي

حتى يتم التقديم على طلب تمويل شخصي سريع لا بد من اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع سلفة الإلكترونية.

يتعين عليك النقر على اطلب التمويل الآن.

مطلوب إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة، منها بيانات الاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

بالإضافة إلى ضرورة إدخال قيمة الراتب وجهة العمل سواء كنت جهة حكومية أو جهة قطاع خاص.

بعد ذلك قم بإرسال الطلب عقب رفع البيانات، وانتظر لمدة ربع ساعة فقط ففي حال قبول الطلب ستصلك رسالة تؤكد إيداع قيمة التمويل في حسابك البنكي، وفي الحال الرفض بسبب عدم توافر شروط الأهلية سيتم توضيح الأسباب أيضًا.

شروط قبول طلب سلفة للتمويل الشخصي السريع

وعن الضوابط التي حددتها شركة سلفة للتمويل الشخصي السريع حتى يتم قبول الطلب، فهي تتمثل في التالي:

ألا يقل عمر صاحب طلب التمويل الشخصي عن ثمانية عشر عام.

أن يكون من العاملين لدى الجهات الحكومية أو الخاصة في المملكة العربية السعودية.

ألا تزيد قيمة التمويل المطلوبة عن خمسة آلاف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية.

عند الموافقة على الطلب ستحصل على امتيازات عديدة من بينها أن التمويل بدون تحويل راتب، ويتم سداده على أشهر عديدة، ولكن لا بد أن يكون صاحب الطلب منتسب إلى عمله في القطاع الحكومي من مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بينما الموظف في القطاع الخاص لا تقل مدة عمله عن ستة أشهر.