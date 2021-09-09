بدون أوراق كثيرة شروط تمويل شركة التيسير دون الحاجة لكفيل

بدون أوراق كثيرة الآن أحصل على تمويل شخصي سريع لا يشترط لوجود كفيل أو ضامن وكذلك يتم إيداع فوري لمبلغ التمويل لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم شركة التيسير تمويل اونلاين سريع وأيضاً يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية خلال 24 ساعة من طلب التقديم بعد استيفاء الشروط الموضوعة من قبل شركة التيسير للتمويل.

بدون أوراق كثيرة أحصل الآن على تمويل شركة التيسير

الآن وبدون الحاجة إلى تقديم أوراق كثيرة يستطيع المواطن السعودي التقديم على طلب الحصول على تمويل شخصي نقداً وأيضاً لا يحتاج إلى ضامن ويتميز كذلك بما يلي:

يتميز تمويل التيسير بأن العميل يستطيع الحصول على التمويل عبر الإنترنت.

كذلك قرض التيسير يتميز بأنه لا يحتاج إلى كفيل.

قرض التيسير يتميز كذلك بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

تمويل التيسير بالسعودية يتميز بفترات سداد ميسرة ربما يصل إلى 60 شهر .

تبلغ قيمة التمويل الشخصي لدى التيسير حتى 100 ألف ريال سعودي.

القرض الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل يتميز بمدة سداد مرنة ربما تصل إلى 60 شهر.

يستطيع كذلك العميل الحصول على التسوية المبكرة في أى وقت أثناء فترة التمويل.

شروط تمويل شركة التيسير للتمويل بالسعودية

يستطيع المواطن السعودي الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير وأيضاً يتم الإيداع فى خلال 24 ساعة وذلك بعد توافر الشروط التي وضعتها شركة التيسير وهي

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية فلا يستطيع لغير السعودي طلب تمويل شركة التيسير للتمويل.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم سنه لا يقل عن 21 عام وقت طلب تمويل شركة التيسير بالسعودية.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل السعودي طالب التمويل لدى شركة التيسير للتمويل.

6 أشهر هو الحد الأدنى لفترة العمل للعميل السعودي المتقدم من أجل الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل.

طريقة طلب التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير للتمويل

وفرت شركة التيسير للتمويل التمويل الشخصي السريع وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ولا يحتاج لتحويل الراتب الحصول على التمويل إلكترونياً من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية وطلب التمويل ويتم كذلك الموافقة الفورية على طلب التمويل بعد استيفاء جميع الشروط الموضوعة.