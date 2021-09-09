تقديم طلبات الاعتراض على حساب المواطن الدفعة 46 هي الخطوة القادمة المنتظرة بعد أن تم إيداع وصرف الدفعة 46 لشهر سبتمبر من برنامج حساب المواطن في اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، حيث تم تقدير إجمالي الدفعات الستة والأربعين لبرنامج حساب المواطن حتى شهر سبتمبر 2021 منذ بداية انطلاق دعم البرنامج 103 مليار ريال سعودي، وقيمة 854 مليون ريال سعودي مبالغ الأثر الرجعي، نتابع فيما يلي للتعرف على كيفية تقديم طلبات الاعتراض على حساب المواطن الدفعة 46 لشهر سبتمبر 2021.

برنامج حساب المواطن الدفعة 46

أشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن الرسمي “سلطان القحطاني” إلى أنه قم تم إيداع قيمة 103 مليار ريال سعودي قيمة إجمالي الدفعات منذ بداية انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الأخيرة.

تفاصيل الدفعة 46 لشهر سبتمبر 2021 بلغت 1.9 مليار ريال سعودي تم إيداعها في حسابات عدد 10.5 مليون مستفيد وتابع، وجاءت تفاصيل الدفعة 46 على النحو التالي:

1.9 مليار ريال قيمة إجمالي مبالغ دعم المستحقين من الدعم.

عدد المستفيدين والتابعين بلغوا 10.5 مليون فرد.

تم إيداع قيمة 21 مليون ريال سعودي قيمة تعويضات للدفعات السابقة.

كما تم توضيح نسبة المستحقين الذين حصلوا على الدعم فعليًا والتي وصلت إلى 77%.

خطوات تقديم الاعتراض على حساب المواطن الدفعة 46

يتمكن الأفراد بالمملكة العربية السعودية من المتقدمين على برنامج حساب المواطن من تقديم الاعتراض على المبالغ المستحقة من دعم الدفعة 46 عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط بوابة حساب المواطن الرسمية.

أكتب رقم الهوية وكلمة المرور.

أكتب رمز التحقق المرئي.

ثم يتم الضغط على أيقونة الدفعات المالية.

ثم بعد ذلك انقر على زر اعتراض” والذي تجده بجوار الدفعات.

اتبع التعليمات لتقديم الاعتراض بنجاح على الدفعة 46.

حل مشكلة تعليق الدفعات وعدم صرف الدعم

ردًا على استفسار أحد المستفيدين من دعم حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي دار حول حالة دفعات حساب المواطن، فقد جاء الرد باتباع الخطوات التالية: