أعلن برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر لحساب المواطن في حسابات المواطنين ، وذلك عن طريق المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني ، وقد صرح المتحدث الرسمي أنه بالفعل بدأ قبل قليل إيداع دفعة الدعم علي حساب المواطن المخصص للشهر الجديد من العام الحالي ، وبرنامج حساب المواطن موجه لحماية الأسر السعودية من الآثار الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة للإصلاح الاقتصادي ، ورفع العبء الإضافي عن كاهل المواطن في بعض فئات المجتمع ، ويعمل البرنامج من خلال إعادة توزيع وتوجيه المنافع الحكومية للفئات المجتمعية المستحقة للدعم النقدي المباشر ، ويقدم البرنامج إمكانية تقديم المواطن الاعتراض على المدفوعات بعد مرور أيام من تاريخ إيداع الدفعة ويتعامل مع الاعتراضات بكل سرعة ويتم تدارك التعديلات ، ويستطيع متلقي الدعم التعرف علي طريقة تحديث بيانات حساب المواطن من خلال موقعنا ثقفني.

إيداع دفعة الدعم علي حساب المواطن

وتداول مؤخراً أن برنامج دعم حساب المواطن بصدد أن يودع 1.9 مليار ريال لمستفيدي شهر سبتمبر ، وبناء عليه يكون المستفيدين تحصلوا على الدعم إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن 103 مليار ريال ، ولابد من توافر شروط الأهلية لتلقي الدعم في حساب المواطن كالآتي :

أن يكون المستفيد الرئيسي من الدعم سعودي الجنسية. لابد من إقامة متلقي الدعم بالمملكة بصورة دائمة. توكيد كافة البيانات الموجودة بنموذج الإفصاح من جميع الجهات المختصة وذات العلاقة ببرنامج الدعم.

ويتيح برنامج حساب المواطن الاعتراض على المدفوعات ،ويقصد بالأهلية : تلك المعايير والاشتراطات اللازم توفرها لدي المتقدم ليكون مؤهلاً للاستفادة من البرنامج ، وشهريا يتم صرف دعم حساب المواطن دفعات للمستحقين.

تخفيف الأثر الواقع علي أصحاب الدخول المحدودة من جراء الإصلاحات الاقتصادية.

زيادة معدلات الكفاءة للدعم الحكومي وتطوير منظومة الدعم والتوزيع العادل علي المستحقين.

الحث علي ترشيد الاستهلاك في مصادر الطاقة والماء.

توفير اكبر قدر من الحماية لأصحاب الدخل الأدنى.

تقديم الدعم في صورة نقدية وفق التزام المواطن بمعدلات الاستهلاك.

مراعاة عامل حجم الأسرة في معدلات الدعم.

أن يسبق الدعم أن أجراء هيكلي يمس وضع المواطن الاقتصادي.

أهداف ومبادئ برنامج حساب المواطن

ويمكن التعرف علي المزيد عن برنامج الدعم وأهدافه من خلال الموقع الخاص بحساب المواطن.