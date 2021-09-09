قطر توافق على اتفاقية حول الإعفاء المتبادل للتأشيرة مع الأردن

دوت الخليج :- وافق مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية حول الإعفاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين الأردن وقطر.

وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القطري الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وافق المجلس على مشروع اتفاقية حول الإعفاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

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