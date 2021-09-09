أخبار اليمن : انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1788.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، ليحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بلغه في الجلسة السابقة.
فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1789.70 دولار للأونصة بينما استقر الدولار، وهو ملاذ آمن منافس للذهب، بعدما صعد لـ3 أيام متتالية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.88 دولار للأونصة.. وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2256.69 دولار للأونصة.
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