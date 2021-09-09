عبر الخرفان.. الأردن يحبط محاولة تهريب مخدرات لا تخطر بالبال

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الخميس، عن تفاصيل محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر طريقة محيرة استخدمت الخرفان، لكن العملية باءت بالفشل، فجرى إلقاء القبض، يوم الأربعاء عن أحد المتورطين.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أنه وقبل شهرين تقريبا وردت معلومات حول محاولة أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن، فجرى تحديد المركبة وضُبطت.
وأوضح أن المركبة محملة بكمية من الخراف، وعند فحص أحد الخراف تبين أنه استُخدم لتهريب المواد المخدرة، بعدما أُطعمت عبر أنابيب بلاستيكية تحتوي كمية من الحبوب المخدرة.
وأضاف المتحدث الاعلامي أنه تم فحص كافة الخراف التي كانت محملة داخل المركبة، وعددها 300، فتم التعامل معها وإخراج ما يقارب 500 الف حبة مخدرة من داخل أحشائها .
وأكدت مديرية الأمن العام، أنه ومنذ ذلك التاريخ حُددت هوية شخصين تورطا في القضية وجرى التعميم عنهما، حيث حُدد، يوم الأربعاء، مكان وجود أحدهما وأُلقي القبض عليه وما زال البحث جارياً عن المتورط الثاني. .
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