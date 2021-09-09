أبو الغيط: دور كبير للأونروا فى مساعدة الفلسطينيين وتعانى عجزا فى ميزانيتها

جدة - نرمين السيد - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إن منظمة الأونروا تعانى عجزا فى ميزانيتها، مؤكدا ضرورة حث الدول العربية لنشر الرغبة فى مساعدة المنظمة فى عملياتها.





وأضاف أبو الغيط، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع وزارء الخارجية العرب، أن الأونروا هى الوكالة الدولية المعنية بمساعدة الفلسطينيين فى التعليم والصحة. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأونروا لها دور كبير ليس فى مخيمات اللاجئين فى الدول العربية فقط، بل فى قطاع غزة المزدحم أيضا.

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