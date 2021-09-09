عاجل.. استقالة كل أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربى

جدة - نرمين السيد - وتلقى حزب العدالة والتنمية المغربى، هزيمة مدوية، فى انتخابات البرلمان التى جرت، أمس الأربعاء، فى المملكة، ففقد معظم مقاعده في مجلس النواب، مندحرا من المركز الأول الذى احتفظ به طيلة عشر سنوات، إلى أن وصل للمرتبة الثامنة بـ12 مقعدا فقط.

وتشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية، سقوط آخر معاقل ما يعرف بتيارات "الإسلام السياسى"، فى الدول العربية، وذلك بعدما عاقبه الناخبون، على خلفية ما اعتبروها "حصيلة مخجلة" فى تسيير الحكومة منذ انتخابات 2011.

ويرى متابعون أن هذه الهزيمة تشكل ضربة أخرى لتنظيم الإخوان الذى راهن على بلوغ السلطة فى عدد من الدول، فكانت نهايته عن طريق إجراءات دستورية فى تونس، خلال يوليو الماضى، ثم اختار الناخبون المغاربة، يوم الأربعاء، أن يتخلصوا من العدالة والتنمية عن طريق صناديق الاقتراع.