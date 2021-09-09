نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ديوان الخدمة المدنية الجديد الكويت csc.net.kw ورقم التواصل عبر الخط الساخن في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط ديوان الخدمة المدنية الجديد بالكويت نوضخه لكم، حيث تقوم الحكومة الكويتية بتوفر ديوان الخدمة المدنية الجديدة للاستعلام عن جميع البيانات المالية ، وتعتبر الخدمة المدنية من اكبر الهيئات الحكومة التي تقوم بتوفير العديد من الخدمات لجميع الموظفين والعاملين بالكويت ويعمل أيضا علي تقديم جميع الخدمات بأعلي كفاءة، وأيضا توفر أيضا الحكومة الكويتية رابط يمكنك من خلاله الاستعلام والتواصل أيضا مع ديوان الخدمة المدنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم طلب التوظيف بديوان الخدمة المدنية الجديدة

يجب إحضار شهادة المؤهل الدراسي الحاصل علية.

إحضار أوراق مزاولة مهنة.

إحضار كارنية عضوية نقابة.

إحضار شهادة الكفاءة الجامعية.

إحضار شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا لم يتم حصوله علي مؤهل عالي.

إحضار وثيقة زواج.

إحضار البطاقة الشخصية .

إحضار شهادة الميلاد الكمبيوتر.

رابط موقع ديوان الخدمة المدنية الجديد بالكويت

توفر الحكومة الكويتية رابط ديوان الخدمة المدنية الجديد للتقديم من خلاله وللاستعلام أيضا عن جميع البينات الأساسية المطلوبة.

رابط ديوان الخدمة المدنية الجديد الكويت https://portal.csc.gov.kw/ يمكنك البدء في الدخول عليه واجراء العديد من الاستعلامات المختلفة.

رقم خدمة عملاء ديوان الخدمة المدنية الجديد بالكويت

يقوم ديوان الخدمة المدنية الجديد بتوفير أرقام خاصة بخدمة العملاء وذلك تسهيلا علي جميع العملاء التواصل معهم وذلك للاستفسار والاستعلام عن جميع الخدمات والمعاملات وتقدم الشكاوي والإبلاغ عن جميع المشاكل التي تواجهك.

رقم خدمة عملاء ديوان الخدمة المدنية الخط الساخن: 133 .

رقم ديوان الخدمة المدنية : 0096522333668 .

طريقة التواصل مع ديوان الخدمة المدنية الجديد بالكويت

يمكنك أيضا التواصل مع ديوان الخدمة المدنية أيضا من خلال البريد الإلكتروني التابع لهم، يجب عليك فقط اتباع الخطوات التالية للتواصل من خلال البريد الإلكتروني:

أولا: يمكنك تسجيل الدخول رابط ديوان الخدمة المدنية الجديد الموضح بالأعلى من خلال كتابة بريد إلكتروني صحيح.

ثانيا: قم بالنزول للأسفل وقم بالضغط على الموافقة على شروط التسجيل لإنشاء حساب داخل ديوان الخدمة المدنية الجديد .

ثالثا: قم بالنزول إلى اسفل ستجد العديد من الاختيارات منها الاشتراك من خلال البريد الإلكتروني فقط .

رابعا: قم بوضع علامة أمامها لكي تستطيع الاتصال على ديوان الخدمة المدنية من خلال البريد الإلكتروني.

أرقام ديوان الخدمة المدنية الجديد بالكويت لمتابعة طلب للتوظيف

في حالة أنشاء طلب توظيف يمكنك متابعة الطلب الخاص بك من خلال الأرقام التي تم تحديدها من قبل الحكومة الكويتية.

الأرقام الخاصة لمتابعة طلب التوظيف: 5008080 -5604181 .