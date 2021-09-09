تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1443 عبر الرابط الجديد للمنصة schools.madrasati.sa

تسجيل دخول منصة مدرستي ، ازداد البحث بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة حول معرفة رابط وخطوات تسجيل دخول منصة مدرستي، وكان ذلك بالتزامن مع استعداد الطلاب في المملكة العربية السعودية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أصبحت منصة مدرستي أحد أهم المنصات التعليمية بالمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي دفع وزارة التعليم بالسعودية إلى اللجوء لاستخدام التعليم الالكتروني عن بعد، كما أوجبت الوزارة تطبيق اختبارات تعزيز المهارات، استعداداً لاستقبالالعام الدراسي الجديد، على أن يتم ذلك بداية من يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري ولمدة 24 ساعة من خلال منصة مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي

تعتبر اختبارات تعزيز المهارات التي أداها الطلاب منذ أيام قليلة من خلال تسجيل دخول منصة مدرستي، هي المقياس لمدى تحصيل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة خلال العام الدراسي الماضي، حيث استكملت وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية خلال العام الماضي بشكل إلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا، وتقوم الآن باكتشاف مدى تحصيل الطلاب واستيعابهم خلال العام الماضي.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي 1443

حددت وزارة التعليم بعض الخطوات التي يمكن للطالب او ولي الامر اتباعها ليمكنه تسجيل دخول منصة مدرستي وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:-

يقوم المستخدم أولاً بالدخول إلى الرابط المخصص لمنصة مدرستي .

. ثم يقوم بالضغط على أيقونة العودة إلى المدارس.

بعد ذلك يقوم بالنقر على ايقونة تسجيل جديد، وذلك من قائمة الخيارات.

عند الدخول على نافذة التسجيل يجب إدخال البيانات لمطلوبة، والتي تتضمن الاسم، ورقم الهوية، ورقم الهاتف وغيرها، ومن ثم الضغط على زر تحقق.

سوف يقوم المستخدم باستلام رسالة بكود التحقق على رقم الهاتف الذي ادخله في التعليقات.

يجب بعد ذلك إدخال كود التحقق والضغط على تحقق.

وبذلك تكون قد نجحت في انشاءحساب جديد عبر المنصة.

تسجيل دخول منصة مدرستي لإجراء الاختبارات 1443

يمكن كذلك تسجيل دخول منصة مدرستي الآن لإجراء الاختبارات، باتباع الخطوات التالية :