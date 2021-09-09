تسجيل الطلاب في منصة الاختبارات المركزية لأداء الاختبارات

تسجيل الطلاب في منصة الاختبارات المركزية، منصة الاختبارات المركزية من المنصات الهامة التي يجب على الطلاب في المرحلة الابتدائية حتى المتوسطة التسجيل بها، فهي منصة تعليمية يتم من خلالها تقديم اختبارات لقياس وتحسين مهارات الطلاب العلمية على بعض المواد الدراسية التي تم دراستها في السابق، وبدءت اختبارات منصة الاختبارات المركزية هذا الشهر في الخامس من الشهر، إليكم طريقة التسجيل في المنصة.

كيفية التسجيل في منصة الاختبارات المركزية

يتم أداء الاختبارات على تلك المنصة من قِبل الطلاب لكي يقوموا بتحسين مهاراتهم ومستوياتهم في تلك المواد الدراسية المحددة، وقامت بها الوزارة من أجل تحسين وتطوير التعليم، وللتسجيل في المنصة:

من خلال منصة مدرستي بعد الضغط على الرابط القادم https://schools.madrasati.sa. يقوم الطالب بالتسجيل في منصة مدرستي. ويختر من القائمة الجانبية في الصفحة الرئيسية زر الاختبارات ومنها زر الاختبارات المركزية. وبعد ذلك يقوم باستخدامه حسابه الشخصي على منصة مايكروسوفت أوفيس للتسجيل في منصة الاختبارات المركزية. تظهر بعد ذلك لوحة تحمل الاختبارات يتم الضغط على مربع أداء الاختبار. يجب الإطلاع على التعليمات الموضحة أولًا والموافقة. ومن ثم النقر على المربع ذو اللون الأصفر ليبدأ الاختبار على الفور وفي النهاية بعد انتهاء الإجابة قم بتقديم الاختبار.

منصة الاختبارات المركزية

قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق هذه المنصة للطلاب في المدارس السعودية المختلفة، بهدف أن يتم تحسين مستوياتهم العلمية والتعليمية في مادة اللغة العربية والإنجليزية وكذلك لمادتي العلوم والرياضيات، والاختبارات متاحة للطلاب من الصف الثاني للمرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث للمرحلة الثانوية، وكما وأنها تسعى لأجل معرفة المهارات المعرفية لدى الطلاب وتحسينها وتطويرها مع الوقت بمعرفة نقاط القوة والضعف للطالب والعمل على تحسينها، وحتى يكون المعلم على علم بمستوى طلابه وحاصل على إحصائيات كاملة عن مستويات جميع الطلاب في تلك المواد الدراسية، ويجب على الطالب أن يقوم باجتياز تلك الاختبار لكي يتم التأكد من تحسين مستواه الدراسي في المواد السابق ذكرها.