التمويل الشخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات الشروط وطريقة التقديم

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات يتم البحث عنه من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وقد قام بنك الرياض بتوفير إمكانية الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات 2021 وفق بعض الشروط الهامة التي يجب أن تنطبق على المتقدم للحصول على التمويل، لذا فعلي الراغبين في الحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب القيام بتقديم طلب لبنك الرياض، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط التمويل الشخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات.

التمويل الشخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات

تم توفير إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات من خلال بنك الرياض في حالة توافر الشروط التالية:

يتم منح التمويل للأفراد الذين تبدأ أعمارهم من 18 عامًا للسعوديين وفي حالة كان المتقدم من غير السعوديين يجب ألا يقل عمره عن 22 عامًا.

يجب ألا تقل مدة بقاء المتقدم للتمويل في العمل عن عام كامل.

يتم السماح بالحصول على التمويل بدون تحويل الراتب للموظفين بالبنوك داخل المملكة فقط.

يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم للحصول على التمويل 10 ألاف ريال سعودي.

في حالة كان المتقدم لديه التزامات أخري فيجب ألا يزيد إجمالي قيمة تلك الالتزامات بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتمويل بنك الرياض عن 33% من قيمة الراتب.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزاماتطريقة التقديم للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب

ينبغي على الراغب في الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض المرور ببعض الإجراءات وهي:

ملي نموذج طلب التمويل عبر الموقع الرسمي لبنك الرياض.

إحضار شهادة من جهة العمل تفيد بتفاصيل الراتب الذي يتحصل عليه المتقدم.

يجب أن يتم توفير صورة من بطاقة الهوية الوطنية إذا كان المتقدم من السعوديين، أو صورة من الإقامة في حالة كونه من المقيمين على أن تكون الإقامة أو الهوية سارية.

بعد ذلك يتم التوجه إلى مقر البنك وتقديم الأوراق السابق تجهيزها ليتم تقديم الطلب بنجاح.

هاتف بنك الرياض

أتاح البنك إمكانية الاستعلام للأفراد الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي من خلال الاتصال على رقم 8001242020 والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بكافة الخدمات المقدمة من البنك.