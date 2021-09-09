أخبار اليمن : 274 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

274 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 274 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء الخمسين والدريهمي والجاح والجبلية.

وذكر المصدر أن من بين الخروقات 27 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 244 قذيفة و 236 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.