الجيش اليمنى يسقط مسيرتين حوثيتين مفخختين إيرانيتى الصنع

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية- الحدث"، أفاد المركز الإعلامى للجيش اليمنى، بأن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيات الحوثى الانقلابية المدعومة ‎من إيران فى جبهة الكسارة غرب ‎مأرب. كما تمكنت قوات الجيش اليمنى من إسقاط طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقتها ميليشيات الحوثى الانقلابية على مواقع الجيش الوطنى فى جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين. وأوضح قائد ألوية الصقور فى الجيش الوطنى العميد أحمد القطريفى، أن وحدات الاستطلاع رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة، مؤكداً أن الجيش الوطنى تمكن من إسقاط الطائرة وتدميرها. وأشار إلى أنه بعد تجميع أجزائها تبين أنها إيرانية الصنع.

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