جدة - نرمين السيد - أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الشؤون الخارجية والهجرة التونسى عثمان الجرندى، ووزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش على آخر التطورات السياسية والمستجدات بفلسطين.





جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته 156 فى مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الخميس. وبحث المالكى خلال اللقاءات، مجمل المواضيع المُتصلة بالعلاقات الثنائية، والقضايا العربية والإقليمية والدولية، واستعرض الأوضاع الراهنة على الساحة الفلسطينية، خصوصًا ما يجرى من حملة قمع وتنكيل وعمليات التصعيد الوحشى الذى يمارسه الاحتلال الإسرائيلى بحق كافة الأسرى القابعين فى سجون الاحتلال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المالكى يطلع وزراء خارجية السعودية وتونس وليبيا على آخر التطورات السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.