رابط منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بعد Ims.education.qa يعد من الروابط الهامة لأن هذه المنصة من المنصات الإلكترونية الرقمية التي أطلقتها قطر حتى تساعد الطلاب على التعليم عن بعد في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد بسبب فيروس كورونا، وسوف نتناول أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.منصة قطر التعليمية للتعليم عن بعد
تعتبر من أهم المنصات في قطر بعد أن توقف التعليم التقليدي وأصبح جميع الطلاب في حاجة إلى شرح الدروس والتواصل مع الكوادر التعليمية بالشكل الإلكتروني.
أن هذه المنصة تقدم التعليم على جميع المستويات للمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتوفير المناهج التعليمية بالشكل الإلكتروني، ويستطيع التلاميذ أن يحصلوا على الشروحات بالطريقة السهلة والمباشرة دون التقيد للذهاب إلى المدارس.رابط منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بعد Ims.education.qa
حتى يتمكن التلاميذ من التسجيل في منصة قطر للتعليم عن بعد وفرت الرابط المباشر على شبكة الإنترنت حتى يساهم في رفع مستوى التعليمي.
ويمكن للتلاميذ أن يدخلوا إلى هذه المنصة من خلال استخدام كلمة السر واسم المستخدم وهذا الرابط المباشر هو Ims.education.qaدخول منصة قطر التعليمية للتعليم عن بعد
يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول في منصة قطر للتعليم عن بعد من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى منصة قطر التعليمية من خلال الرابط المباشر لها.
- اضغط على كلمة دخول.
- يتم كتابة كل من كلمة المرور واسم المستخدم في المكان المحدد لهم.
- اضغط على أيقونة الدخول
تقدم منصة قطر التعليمية العديد من الخدمات الهامة والضرورية إلى جميع المقيمين والمواطنين داخل دولة قطر، حيث إنها تساعد التلاميذ على التعليم عن بعد مع وجود الاحتياجات والمتطلبات المناسبة لجميع التلاميذ، وأهم هذه الخدمات:
- خدمة بيع الكتب.
- وخدمة البحث عن مدرسة.
- خدمة التسجيل عن طريق شبكة الإنترنت.
- وخدمة التحويل من مدرسة إلى أخرى.
- خدمة المواصلات الإلكترونية.
- وخدمة التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية.
- خدمة التربية الخاصة.
- وخدمة الحجز ورسوم النقل.
- خدمة تصديق الشهادات.
- وخدمة التعليم العام.
- خدمة التقييم.
- وخدمة نتائج الثانوية العامة.
- خدمة معادلة الشهادات العلمية.
الوسوم
رابط منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بعد Ims.education.qa يعد من الروابط الهامة لأن هذه المنصة من المنصات الإلكترونية الرقمية التي أطلقتها قطر حتى تساعد الطلاب على التعليم عن بعد في ظل الظروف التي تتعرض لها البلاد بسبب فيروس كورونا، وسوف نتناول أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.منصة قطر التعليمية للتعليم عن بعد
تعتبر من أهم المنصات في قطر بعد أن توقف التعليم التقليدي وأصبح جميع الطلاب في حاجة إلى شرح الدروس والتواصل مع الكوادر التعليمية بالشكل الإلكتروني.
أن هذه المنصة تقدم التعليم على جميع المستويات للمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتوفير المناهج التعليمية بالشكل الإلكتروني، ويستطيع التلاميذ أن يحصلوا على الشروحات بالطريقة السهلة والمباشرة دون التقيد للذهاب إلى المدارس.رابط منصة قطر التعليمية LMS للتعليم عن بعد Ims.education.qa
حتى يتمكن التلاميذ من التسجيل في منصة قطر للتعليم عن بعد وفرت الرابط المباشر على شبكة الإنترنت حتى يساهم في رفع مستوى التعليمي.
ويمكن للتلاميذ أن يدخلوا إلى هذه المنصة من خلال استخدام كلمة السر واسم المستخدم وهذا الرابط المباشر هو Ims.education.qaدخول منصة قطر التعليمية للتعليم عن بعد
يتمكن الطلاب من تسجيل الدخول في منصة قطر للتعليم عن بعد من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى منصة قطر التعليمية من خلال الرابط المباشر لها.
- اضغط على كلمة دخول.
- يتم كتابة كل من كلمة المرور واسم المستخدم في المكان المحدد لهم.
- اضغط على أيقونة الدخول
تقدم منصة قطر التعليمية العديد من الخدمات الهامة والضرورية إلى جميع المقيمين والمواطنين داخل دولة قطر، حيث إنها تساعد التلاميذ على التعليم عن بعد مع وجود الاحتياجات والمتطلبات المناسبة لجميع التلاميذ، وأهم هذه الخدمات:
- خدمة بيع الكتب.
- وخدمة البحث عن مدرسة.
- خدمة التسجيل عن طريق شبكة الإنترنت.
- وخدمة التحويل من مدرسة إلى أخرى.
- خدمة المواصلات الإلكترونية.
- وخدمة التسجيل الإلكتروني في المدارس الحكومية.
- خدمة التربية الخاصة.
- وخدمة الحجز ورسوم النقل.
- خدمة تصديق الشهادات.
- وخدمة التعليم العام.
- خدمة التقييم.
- وخدمة نتائج الثانوية العامة.
- خدمة معادلة الشهادات العلمية.
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