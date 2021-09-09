رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا 1443 يعتبر من الروابط المهمة التي تمكن الأفراد بالشكل الإلكتروني أن يقوموا بالتقديم على المساعدة المقطوعة المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سوف يتعرف على جميع التفاصيل لا من خلال هذا المقال.

التقديم على المساعدة المقطوعة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توفر على المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريق الخدمات الإلكترونية التقديم على المساعدة المقطوعة.

حتى يستطيع المستفيدين من أصحاب الدخل المحدود والأسر الفقيرة أن يستعلموا عن هذه المساعدة.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط حتى يتمكن الأفراد من التقديم في هذه المساعدة وأهمها:

عمر المتقدم لا يقل خمسة وثلاثين عام المتقدم.

لابد من أن يثبت حاجة الأسرة إلى المساعدة المقطوعة بالنسبة إلى الموظفين.

دخل المتقدم لا يزيد عن الحد المحدد لمنع صرف المساعدة المقطوعة.

يمكن أن يحصل عليها الأفراد بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها في المرة الأولى.

الحد الأقصى لهذه المساعدة هو 30 ألف ريال سعودي.

يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة بناء على الدخل الشهري لرب الأسرة.

رابط التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيا 1443

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خصصت الرابط المباشر الذي يمكن من خلاله أن يتم التقديم على المساعدة المقطوعة بالشكل الإلكتروني، حيث إن الرابط عند الضغط عليه ينتقل المستخدم إلى الصفحة المخصصة إلى إدخال البيانات اللازمة حتى تتم عملية التقديم بنجاح.

قم بالدخول إلى الرابط المباشر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

تظهر مجموعة من البيانات يتم كتابتها بالشكل الصحيح مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد هو رقم الهوية الوطنية.

يتم إدخال الرمز المرئي في المكان المحدد له.

اضغط على التالي.

ينتقل الموقع إلى إرسال رسالة نصيه التي تحتوي على رمز التأكيد.

يتم كتابة هذا الرمز في المكان المخصص له.

يدخل المستخدم جميع البيانات الخاصة به مثل الجنس والوظيفة والعمر والاسم الرباعي والدرجة التعليمية وغيرها من البيانات.

يقرأ المستخدم الشروط والأحكام ويتم الموافقة عليها.

اضغط على تسجيل، وهنا يكون قد تم التقديم على المساعدة المقطوعة بالشكل الإلكتروني.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة بالشكل الإلكتروني