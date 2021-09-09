طريقة عمل الهريسة بالمكسرات في البيت زي الحلواني بالظبط

خطوات تحضير الهريسة، تعتبر الهريسة من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين فتتسم طريقة تحضير الهريسة بأنها سهلة وسريعة، فالهريسة من الحلويات الشعبية المنتشرة في الكثير من البلاد العربية ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة ولكن البعض لا يعلم الطريقة الصحيحة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير الهريسة. مقادير تحضير الهريسة: ثلاثة أكواب من السميد الخشن.

كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت النباتي.

كأس من اللبن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس من اللوز المقشر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحينة. طريقة تحضير الهريسة: مقادير تحضير الهريسة:طريقة تحضير الهريسة: يتم تحضير الهريسة بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الهريسة: أولاً يتم خلط كلاً من السميد الخشن مع السكر. يتم إضافة البيكنج بودر إلى اللبن ويتم خلطهم بصورة جيدة. القيام بإضافة اللبن والبيكنج بودر إلى خليط السميد والسكر ويتم الخلط بصورة جيدة. يتم إضافة الزيت ويتم تحريك الخليط لحين أن يتم الحصول على قوام متماسك. القيام بدهن صينية الفرن بالطحينة ويتم توزيع خليط الهريسة ويتم الضغط بشكل جيد لحين أن يتم الحصول على سماكة متساوية. بعد ذلك يتم إضافة اللوز. القيام بوضع غطاء على صينية الهريسة وتركها لحين أن ترتاح. يتم تسخين الفرن. يتم خبز الهريسة لمدة نصف ساعة. إخراج الهريسة من الفرن. مقادير تحضير القطر: كأسان من السكر.

كأس ونصف من المياه.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من مياه الزهر. طريقة التحضير: القيام بخلط كلاً من السكر مع المياه ويتم وضعه على النار مع التقليب لحين أن يذوب السكر. يتم خلط النار وترك الخليط لحين أن يغلي. يتم إضافة عصير الليمون ويتم الخلط وتركه الخليط لمدة دقيقتين. يتم رفع القدر من على النار ثم يتم إضافة مياه الزهر وتركه لحين أن يبرد. نصائح للحصول على هريسة صحية: مقادير تحضير القطر:طريقة التحضير: هناك بعض النصائح التي يفضل اتباعها من أجل الحصول على هريسة سليمة وصحية وإليكم في السطور الآتية أهم هذه النصائح: التقليل من استخدام القطر حتى لو تكون الهريسة مليئة بالسكر.

عدم الاحتفاظ بالهريسة لفترة أكثر من أربعة أيام بالتحديد القشطة.

خطوات تحضير الهريسة، تعتبر الهريسة من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين فتتسم طريقة تحضير الهريسة بأنها سهلة وسريعة، فالهريسة من الحلويات الشعبية المنتشرة في الكثير من البلاد العربية ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة ولكن البعض لا يعلم الطريقة الصحيحة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحضير الهريسة. مقادير تحضير الهريسة: ثلاثة أكواب من السميد الخشن.

كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت النباتي.

كأس من اللبن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كأس من اللوز المقشر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الطحينة. طريقة تحضير الهريسة: مقادير تحضير الهريسة:طريقة تحضير الهريسة: يتم تحضير الهريسة بطريقة سهلة وسريعة للغاية وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الهريسة: أولاً يتم خلط كلاً من السميد الخشن مع السكر. يتم إضافة البيكنج بودر إلى اللبن ويتم خلطهم بصورة جيدة. القيام بإضافة اللبن والبيكنج بودر إلى خليط السميد والسكر ويتم الخلط بصورة جيدة. يتم إضافة الزيت ويتم تحريك الخليط لحين أن يتم الحصول على قوام متماسك. القيام بدهن صينية الفرن بالطحينة ويتم توزيع خليط الهريسة ويتم الضغط بشكل جيد لحين أن يتم الحصول على سماكة متساوية. بعد ذلك يتم إضافة اللوز. القيام بوضع غطاء على صينية الهريسة وتركها لحين أن ترتاح. يتم تسخين الفرن. يتم خبز الهريسة لمدة نصف ساعة. إخراج الهريسة من الفرن. مقادير تحضير القطر: كأسان من السكر.

كأس ونصف من المياه.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من مياه الزهر. طريقة التحضير: القيام بخلط كلاً من السكر مع المياه ويتم وضعه على النار مع التقليب لحين أن يذوب السكر. يتم خلط النار وترك الخليط لحين أن يغلي. يتم إضافة عصير الليمون ويتم الخلط وتركه الخليط لمدة دقيقتين. يتم رفع القدر من على النار ثم يتم إضافة مياه الزهر وتركه لحين أن يبرد. نصائح للحصول على هريسة صحية: مقادير تحضير القطر:طريقة التحضير: هناك بعض النصائح التي يفضل اتباعها من أجل الحصول على هريسة سليمة وصحية وإليكم في السطور الآتية أهم هذه النصائح: التقليل من استخدام القطر حتى لو تكون الهريسة مليئة بالسكر.

عدم الاحتفاظ بالهريسة لفترة أكثر من أربعة أيام بالتحديد القشطة.

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