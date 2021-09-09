يهم كود معرفة رقم موبايلي جميع الأشخاص في حالة نسيان رقم الشريحة مما يدفعهم لطريقة للبحث عنه والحصول عليه، ويُمكنك عن طريق الكود الذي حددته شركة موبايلي لكافة عملائها تسهيلاً عليهم، حيث أنها شركة سعودية تم أنشاءها عام 2004، واليوم سوف نتعرف على المزيد حول تلك الموضوع.كود معرفة رقم موبايلي
يُمكنك معرفة رقم موبايلي عن طريق استخدام المخصص للتعرف على الرقم وهو *222#، لذا يُمكنك استعمال الخطوات التالية وهي:
- قم بفتح الاتصال في جوالك.
- النقر على رقم *222#.
- الضغط بعد ذلك على خانة الاتصال.
- سوف يُعرض لك رقمك في رسالة.
هناك عدة طرق يُمكنك من خلالها التعرف على الرقم وهي:
- عن طريق الاتصال بالكود *222# وسوف يتم عرض الرقم في رسالة.
- يُمكنك الاتصال بأحد أصدقاءك وطلب منه إرسال رسالة تحتوي على رقم جوالك.
- الاستعلام عنه عن طريق خدمة عملاء موبايلي.
لكي تستعلم عن رقم جوالك لابد من اتباع ما يلي:
- الانتقال إلى الموقع الرسمي للهيئة.
- النقر على الخدمات ثم اختيار أرقامي.
- بعدها ادخل إلى الخدمة وقراءة وصف الخدمة.
- الضغط على ابدأ الخدمة.
- كتابة رقم الهوية ورمز التحقق في الخانات المخصصة له.
النقر على خانة الاستعلام وسوف تحصل على الرقم المطلوب.خطوات التعرف على رقمي مفصول موبايلي
لكي تتعرف على الرقم المفصول من قبل شركة الاتصالات يُمكنك عن طريق ما يلي:
- الاتصال بخدمة عملاء شركة موبايلي على رقم 1100.
- بعد ذلك الاستعلام عن حالة رقم موبايلي بعد تقديم البيانات الشخصية بدقة.
- التحقق من تغطية رقم موبايلي عن طريق دعم الشركة.
- كتابة الحي والمدينة وأيضًا نوع الخدمة.
- سوف تعرض لك التفاصيل الخاصة بالخدمة وهل الشريحة مفصولة أم لا.
- الاتصال على خدمة عملاء موبايلي.
- قم بتفعيل الشريحة والإبلاغ بالأرقام التسلسلية.
- بعد التفعيل يُمكن السؤال عن رقم الشريحة.
تستطيع التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرقم الذي خصصته شركة لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى لجميع العملاء وهو 900، كما يُمكنك التواصل من خارج المملكة العربية السعودية على رقم 966560100901+.
الوسوم
يهم كود معرفة رقم موبايلي جميع الأشخاص في حالة نسيان رقم الشريحة مما يدفعهم لطريقة للبحث عنه والحصول عليه، ويُمكنك عن طريق الكود الذي حددته شركة موبايلي لكافة عملائها تسهيلاً عليهم، حيث أنها شركة سعودية تم أنشاءها عام 2004، واليوم سوف نتعرف على المزيد حول تلك الموضوع.كود معرفة رقم موبايلي
يُمكنك معرفة رقم موبايلي عن طريق استخدام المخصص للتعرف على الرقم وهو *222#، لذا يُمكنك استعمال الخطوات التالية وهي:
- قم بفتح الاتصال في جوالك.
- النقر على رقم *222#.
- الضغط بعد ذلك على خانة الاتصال.
- سوف يُعرض لك رقمك في رسالة.
هناك عدة طرق يُمكنك من خلالها التعرف على الرقم وهي:
- عن طريق الاتصال بالكود *222# وسوف يتم عرض الرقم في رسالة.
- يُمكنك الاتصال بأحد أصدقاءك وطلب منه إرسال رسالة تحتوي على رقم جوالك.
- الاستعلام عنه عن طريق خدمة عملاء موبايلي.
لكي تستعلم عن رقم جوالك لابد من اتباع ما يلي:
- الانتقال إلى الموقع الرسمي للهيئة.
- النقر على الخدمات ثم اختيار أرقامي.
- بعدها ادخل إلى الخدمة وقراءة وصف الخدمة.
- الضغط على ابدأ الخدمة.
- كتابة رقم الهوية ورمز التحقق في الخانات المخصصة له.
النقر على خانة الاستعلام وسوف تحصل على الرقم المطلوب.خطوات التعرف على رقمي مفصول موبايلي
لكي تتعرف على الرقم المفصول من قبل شركة الاتصالات يُمكنك عن طريق ما يلي:
- الاتصال بخدمة عملاء شركة موبايلي على رقم 1100.
- بعد ذلك الاستعلام عن حالة رقم موبايلي بعد تقديم البيانات الشخصية بدقة.
- التحقق من تغطية رقم موبايلي عن طريق دعم الشركة.
- كتابة الحي والمدينة وأيضًا نوع الخدمة.
- سوف تعرض لك التفاصيل الخاصة بالخدمة وهل الشريحة مفصولة أم لا.
- الاتصال على خدمة عملاء موبايلي.
- قم بتفعيل الشريحة والإبلاغ بالأرقام التسلسلية.
- بعد التفعيل يُمكن السؤال عن رقم الشريحة.
تستطيع التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الرقم الذي خصصته شركة لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى لجميع العملاء وهو 900، كما يُمكنك التواصل من خارج المملكة العربية السعودية على رقم 966560100901+.
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