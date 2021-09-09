الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الولايات المتحدة

دوت الخليج :- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويلتقي جلالة الملك، في نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعددا من القيادات السياسية والإعلامية والاقتصادية، قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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